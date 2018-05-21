В Греции четверым мужчинам предъявлены обвинения по делу о нападении на мэра Салоников
Подозреваемые в возрасте от 17 до 36 лет обвиняются в нанесении тяжких телесных повреждений.
Нападение на Бутариса было совершено в субботу, 19 мая. Группа людей повалила его на землю, после чего начала избивать.
Трое взрослых предстанут перед судом 21 мая, а дело 17-летнего подростка будет рассматривать суд по делам несовершеннолетних.
Сообщается, что один из подозреваемых заявил полиции, что он был рассержен на недавнее заявление Бутариса в пользу дружественных отношений с Турцией.
Ранее сообщалось, что неизвестный злоумышленник убил главу администрации мексиканского города Хилотлан Карлоса Андраде Маганью.