В Греции четверым мужчинам предъявлены обвинения по делу о нападении на мэра Салоников

Власти Греции предъявили четверым мужчинам обвинения в организации нападения на 75-летнего мэра Салоников Янниса Бутариса, сообщает Associated Press.

Подозреваемые в возрасте от 17 до 36 лет обвиняются в нанесении тяжких телесных повреждений.

Нападение на Бутариса было совершено в субботу, 19 мая. Группа людей повалила его на землю, после чего начала избивать.

Трое взрослых предстанут перед судом 21 мая, а дело 17-летнего подростка будет рассматривать суд по делам несовершеннолетних.

Сообщается, что один из подозреваемых заявил полиции, что он был рассержен на недавнее заявление Бутариса в пользу дружественных отношений с Турцией.

Ранее сообщалось, что неизвестный злоумышленник убил главу администрации мексиканского города Хилотлан Карлоса Андраде Маганью.