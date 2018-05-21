Песков заявил, что Путин и Меркель затронули тему миротворческой миссии на Украине

Российский лидер Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель в ходе встречи в Сочи обсуждали миротворческую миссию на Украине. Об этом сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Существенно осложняет ситуацию достаточно нестабильная ситуация на линии соприкосновения, но эта тема действительно фигурировала в повестке переговоров Путина и Меркель, работа будет продолжаться», — сказал Песков.

По его словам, стороны условились по линии и министров иностранных дел, и внешнеполитических помощников продолжить обсуждение этих вопросов.

При этом он подчеркнул, что это вопрос не только двух стран и все его аспекты далеки от согласования. Он также отметил, что рано или поздно этот вопрос нужно будет проговаривать в Совбезе ООН.

18 мая в Сочи состоялись переговоры Путина и Меркель, в ходе которых стороны подчеркнули, что намерены продолжать политический диалог и экономическое сотрудничество.