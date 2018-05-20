Разведка Турции узнала о возможном покушении на Эрдогана

Спецслужбы Турции узнали о возможной попытке покушения на президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана во время поездки на Балканы

Об этом сообщает TRT.

Отмечается, что, по данным разведки, нападение намеревались совершить злоумышленники турецкого происхождения.

При этом о месте и дате планируемого покушения не сообщается.

В октябре 2017 года сообщалось, что в Турции 34 человека приговорены к пожизненному сроку по делу о покушении Эрдогана.