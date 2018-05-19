На Крите три человека погибли при столкновении катера со скалой
Скоростной катер врезался в скалы на побережье Крита, погибли три человека. Об этом сообщает AMNA.
- Reuters
Отмечается, что ещё один пассажир катера госпитализирован в тяжёлом состоянии.
По словам очевидцев, катер набрал скорость и по неустановленным причинам врезался в скалы.
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