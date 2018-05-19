В Испании заявили о готовности оказать помощь Кубе в связи с крушением самолёта

Испания готова оказать помощь Кубе в связи с крушением самолёта Boeing 737 в Гаване. Об этом сообщили в пресс-службе испанского МИД.

«В эти трагические минуты скорби правительство Испании хочет выразить глубокие соболезнования и солидарность близким жертв, властям и дружественному и братскому кубинскому народу. Выражает готовность помочь, если это необходимо», — говорится в сообщении в Twitter.

Recibimos con gran consternación y lamentamos profundamente el accidente aéreo ocurrido hoy en #Cuba. Trasladamos al pueblo cubano nuestras sentidas condolencias, sincera solidaridad y disponibilidad para ayudar si fuera necesario — Exteriores (@MAECgob) 18 мая 2018 г.

Также сообщается, что премьер Испании Мариано Рахой выразил соболезнования в связи с авиакатастрофой на Кубе.

«Испания выражает кубинскому народу солидарность в связи с трагической авиакатастрофой, жертвой которой стали десятки человек. Наши соболезнования семьям жертв», — написал премьер в Twitter.

España traslada al pueblo cubano su solidaridad y afecto por el trágico accidente aéreo que ha causado decenas de fallecidos. Nuestras condolencias a las familias de las víctimas. MR — Mariano Rajoy Brey (@marianorajoy) 18 мая 2018 г.

Вечером 18 мая стало известно, что пассажирский самолёт Boeing 737 потерпел крушение при взлёте в аэропорту Гаваны.