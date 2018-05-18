В МИД Германии с озабоченностью следят за ситуацией с арестом Вышинского

В Министерстве иностранных дел Германии с озабоченностью следят за развитием событий вокруг ареста на Украине руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского.

«Мы с озабоченностью следим за этой ситуацией и призываем обеспечить в ходе дальнейшей процедуры прозрачность, принципы верховенства закона и международные стандарты свободы СМИ», — цитирует РИА Новости представителя МИД ФРГ Кристофера Бургера.

Он добавил, что ФРГ «находится в контакте с украинской стороной по всем возможным темам, и, конечно, эти темы также играют роль».

Ранее жена Вышинского заявила, что ему не разрешают видеться с родными.

Вышинский был арестован Херсонским городским судом на два месяца 17 мая.

18 мая в 14:00 у здания украинского посольства в Москве пройдёт согласованная с властями города акция в поддержку Кирилла Вышинского.