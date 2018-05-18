Власти Франции замораживают активы лиц и компаний по делу о «разработке химоружия в Сирии»

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Французские власти замораживают активы трёх человек и девяти компаний, которые, предположительно, связаны с разработкой химического оружия в Сирии. Об этом говорится в сообщении главы МИД Франции Жан-Ива Ле Дриана и министра экономики Брюно Ле Мэра.
Власти Франции замораживают активы лиц и компаний по делу о «разработке химоружия в Сирии»
  • Жан-Ив Ле Дриан
  • Reuters

«Три человека и девять компаний были отмечены за своё участие в разработках или/и за приобретение для (сирийского научно-исследовательского. — RT) центра материалов, используемых для развития химического и баллистического потенциала этой страны», — приводит сообщение РИА Новости.

Отмечается, что меры приняты в отношении «трёх сетей, работающих в интересах» центра.

Ранее глава МИД Франции заявил, что Сирия не сможет производить химоружие после ударов Запада.

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