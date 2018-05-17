В Польше задержали россиянку по подозрению в деятельности против страны
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Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление пресс-секретаря министра, координирующего в польском правительстве работу спецслужб, Станислава Жарына.
Он также добавил, что ещё четыре человека были добавлены в список лиц, которым запрещён въезд в страну на пятилетний срок.
«Выводы в отношении указанных лиц — это результат реализованных в последние недели действий Агентства внутренней безопасности, нейтрализующих активность двух сетевых структур, участвующих в российской гибридной информационной войне, проводимой против Польши», — сказал Жарын.
Уточняется, что россиянка, находящаяся в Польше с 2013 года, будет выдворена из страны.
Ранее МИД Польши выступил с осуждением в связи со строительством Россией Крымского моста.