В Польше задержали россиянку по подозрению в деятельности против страны

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Сотрудники польского Агентства внутренней безопасности (АВБ) задержали россиянку Екатерину Ц., которую подозревают в том, что она участвовала в деятельности против страны.
В Польше задержали россиянку по подозрению в деятельности против страны
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Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление пресс-секретаря министра, координирующего в польском правительстве работу спецслужб, Станислава Жарына.

Он также добавил, что ещё четыре человека были добавлены в список лиц, которым запрещён въезд в страну на пятилетний срок.

«Выводы в отношении указанных лиц — это результат реализованных в последние недели действий Агентства внутренней безопасности, нейтрализующих активность двух сетевых структур, участвующих в российской гибридной информационной войне, проводимой против Польши», — сказал Жарын.

Уточняется, что россиянка, находящаяся в Польше с 2013 года, будет выдворена из страны. 

Ранее МИД Польши выступил с осуждением в связи со строительством Россией Крымского моста.

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