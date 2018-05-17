RT покажет первое панорамное видео из космоса на фестивале в Швеции

Телеканал RT покажет первое в истории панорамное видео, снятое в открытом космосе при сотрудничестве с «Роскосмосом» и РКК «Энергия», на международном фестивале VR Sci Fest, который посвящён виртуальной реальности и науке.

Отмечается, что показы пройдут с 17 по 20 мая в Стокгольме.

«Фестиваль научного VR-кино в Швеции проходит уже второй раз, и RT вновь становится своеобразным хедлайнером — ролик о выходе в открытый космос, снятый впервые в мире в формате 360, будет частью всех основных программ», — сказал один из организаторов VR Sci Fest Георгий Молодцов.

По его словам, никакая графика не сравнится с «живым» видео, «уникальность которого является изюминкой фестиваля».

RT представил SPACEWALK 360 (первое в истории панорамное видео, снятое в открытом космосе) в рамках проекта «Космос 360» в 2017 году.

В апреле 2018 года жюри международной премии Shorty Awards, вручаемой за достижения в социальных сетях, признало этот ролик победителем в категории «Лучшее использование технологий виртуальной реальности».

В ноябре 2016 года RT первым в мире «отправил» зрителей в космос, показав уникальные кадры Земли, снятые в панорамном формате на борту МКС.