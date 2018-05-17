Южная Корея призвала к мирному урегулированию ситуации с протестами в секторе Газа

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Власти Южной Кореи выразили надежду на мирное урегулирование ситуации с протестами на границе сектора Газа и Израиля.
Южная Корея призвала к мирному урегулированию ситуации с протестами в секторе Газа
  • Reuters

Как сообщает «Рёнхап», в южнокорейском МИД призвали причастные к столкновениям стороны сотрудничать с международным сообществом для установления постоянного мира в Израиле и Палестине на основании двустороннего решения.

14 мая сообщалось, что в соответствии с решением президента США Дональда Трампа в Иерусалиме прошла церемония открытия нового американского посольства в Израиле. В связи с этим жители Палестины устроили акцию протеста на границе сектора Газа.

В результате столкновений палестинцев с израильскими военными, по последним данным, погиб 61 человек.

Первый заместитель председателя Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в беседе с НСН прокомментировал решение американского лидера.

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