В Польше признали невиновным мужчину, который провёл в тюрьме 18 лет
- РИА Новости
«Оказалось, что появились новые обстоятельства. Будет проводиться отдельное расследование по выяснению, кто отвечает за то, что невиновный человек 18 лет провел в тюрьме», — приводит «Польское радио» слова вице-министра юстиции Патрика Яки.
В 2004 году суд Вроцлава приговорил Коменду к 25 годам тюрьмы за изнасилование и убийство пятнадцатилетней девушки. В приговоре 2004 года было сказано, что судья увидел неоспоримые доказательства вины Коменды.
В 2017 году по ходатайству министра юстиции, генерального прокурора Польши Збигнева Зебро, дело заново поступило на рассмотрение суда в порядке апелляции.
Отмечается, что оправданный Коменда вправе потребовать компенсацию за моральный ущерб и потерянные заработки.
В 2014 году американца признали невиновным после 26 лет тюремного заключения.