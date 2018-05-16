В Польше признали невиновным мужчину, который провёл в тюрьме 18 лет

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Верховный суд Польши в среду, 16 мая, признал 41-летнего Томаша Коменду невиновным в совершении преступления, за которое в 2004 году он был осуждён и приговорён к 25 годам лишения свободы.
В Польше признали невиновным мужчину, который провёл в тюрьме 18 лет
  • РИА Новости

«Оказалось, что появились новые обстоятельства. Будет проводиться отдельное расследование по выяснению, кто отвечает за то, что невиновный человек 18 лет провел в тюрьме», —  приводит «Польское радио» слова вице-министра юстиции Патрика Яки.

В 2004 году суд Вроцлава приговорил Коменду к 25 годам тюрьмы за изнасилование и убийство пятнадцатилетней девушки. В приговоре 2004 года было сказано, что судья увидел неоспоримые доказательства вины Коменды.

В 2017 году по ходатайству министра юстиции, генерального прокурора Польши Збигнева Зебро, дело заново поступило на рассмотрение суда в порядке апелляции. 

Отмечается, что оправданный Коменда вправе потребовать компенсацию за моральный ущерб и потерянные заработки.

В 2014 году американца признали невиновным после 26 лет тюремного заключения.

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