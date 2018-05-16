Военные в США потеряли ящик с гранатами и попросили вернуть им за вознаграждение
- Reuters
Как сообщает Sky News, инцидент произошёл ещё 1 мая, когда грузовик с вооружением передвигался между испытательными полигонами ВВС в Северной Дакоте.
Отмечается, что поиски боеприпасов сначала вели военные, однако они не увенчались успехом. Спустя несколько дней о случившемся оповестили местного шерифа. Около 100 лётчиков с авиабазы Минот занимались поисками гранат.
Шериф округа Маунтрейл Кен Халворсон заявил, что военные не предоставили достаточно оперативной и своевременной информации. Он добавил, что гранаты могут быть опасны, поэтому было решено довести информацию до всего местного населения.
Как уточняется, местные жители, нефтяники, а также коренные племена предупреждены о наличии в округе опасных боеприпасов.
В январе 2017 года сообщалось, что в результате ДТП с грузовиком армии США в Польше рассыпались танковые снаряды.