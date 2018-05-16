В Брюсселе в акции протеста против пенсионной реформы приняли участие 30 тысяч человек

В Брюсселе, согласно подсчётам профсоюзов, по меньшей мере 30 тысяч человек приняли участие в акции протеста против пенсионной реформы, сообщает RTBF.

Отмечается, что демонстранты намерены пройти маршем по центру города, в руках они держат плакаты.

«Правительство привыкло атаковать самых слабых — безработных, больных и пенсионеров. Оно должно отказаться от нововведений, пока мы не обсудим достоинства этой системы», — заявил Роберт Вертенейл, генеральный секретарь Всеобщей федерации труда Бельгии.

В конце апреля в Сантьяго около 10 тыс. человек вышли на демонстрацию с требованием провести изменения в пенсионной системе страны. Отмечается, что недовольство людей связано с тем, что их пенсионные накопления находятся под контролем частных фондов, которые в последнее время показывают низкую доходность.