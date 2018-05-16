Глава МИД Эквадора заявил о желании возобновить диалог с Великобританией по Ассанжу

Короткая ссылка
Министр иностранных дел и миграции Эквадора Мария Фернанда Эспиноса Гарсес, выступая в Дипломатической академии МИД России в Москве, заявила о необходимости возобновления диалога с Великобританией по ситуации с главным редактором WikiLeaks Джулианом Ассанжем.
Глава МИД Эквадора заявил о желании возобновить диалог с Великобританией по Ассанжу
  • Reuters

«Необходимо возобновить диалог с Великобританией, уважая все нормы международного права, государственные законы. Также нужно соблюдать право Ассанжа на его передвижение», — приводит ТАСС слова главы МИД.

Она отметила, что Эквадор хотел бы «найти решения для Ассанжа, чтобы разрешить его трудную ситуацию».

Ранее активисты подписали открытое письмо президенту Эквадора Ленину Морено, в котором призывают его прекратить изоляцию главного редактора WikiLeaks Джулиана Ассанжа и дать ему доступ к интернету.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Агрегатор новостей 24СМИ
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных