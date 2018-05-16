Глава МИД Эквадора заявил о желании возобновить диалог с Великобританией по Ассанжу

Министр иностранных дел и миграции Эквадора Мария Фернанда Эспиноса Гарсес, выступая в Дипломатической академии МИД России в Москве, заявила о необходимости возобновления диалога с Великобританией по ситуации с главным редактором WikiLeaks Джулианом Ассанжем.

«Необходимо возобновить диалог с Великобританией, уважая все нормы международного права, государственные законы. Также нужно соблюдать право Ассанжа на его передвижение», — приводит ТАСС слова главы МИД.

Она отметила, что Эквадор хотел бы «найти решения для Ассанжа, чтобы разрешить его трудную ситуацию».

Ранее активисты подписали открытое письмо президенту Эквадора Ленину Морено, в котором призывают его прекратить изоляцию главного редактора WikiLeaks Джулиана Ассанжа и дать ему доступ к интернету.