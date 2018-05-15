В МИД Франции заявили, что насилие в секторе Газа нельзя оправдывать безопасностью Израиля

Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан заявил, что уровень насилия в секторе Газа нельзя оправдать стремлением Израиля к безопасности.

«Мы напоминаем израильским властям об их долге защищать мирных жителей... Мы привержены безопасности Израиля, но она не может быть оправдана таким уровнем насилия», — цитирует его РИА Новости.

По словам министра, палестинцы имеют законное право на проведение мирных протестов.

«Вчера в секторе Газа погибли около 60 палестинских протестующих, среди них есть несовершеннолетние, 2700 получили ранения, в том числе огнестрельные​​​. Это один из самых смертоносных дней в секторе Газа с давних пор», — сказал он.

Ранее в результате столкновений палестинцев с израильскими военными на границе сектора Газа погибли десятки человек. Данную информацию подтвердили в палестинском Министерстве здравоохранения. Акции протеста прошли в секторе Газа 14 мая на фоне переноса американского посольства в Иерусалим.