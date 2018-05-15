Джонсон заявил о намерении сохранить сотрудничество между Британией и Россией

Глава МИД Великобритании Борис Джонсон заявил, что Лондон продолжит сотрудничество с Москвой, несмотря на кризис в отношениях между двумя странами.

«Наша политика строится по принципу «взаимодействуй, но остерегайся», и мы продолжим в тех ситуациях, когда это необходимо и возможно, взаимодействовать с Россией в дипломатическом и культурном плане, но отношения, конечно, сложные», — цитирует его ТАСС.

Данное заявление он сделал во время своего выступления в палате общин британского парламента.

Джонсон также допустил, что Британия может усилить санкции против России после выхода страны из ЕС.

«Мы рассмотрим все возможности, как только выйдем из ЕС и возьмём обратно

под контроль нашу санкционную политику», — отметил министр.

В апреле Джонсон заявил, что Лондон не стремится к эскалации напряжённости в отношениях с Москвой.