Джонсон заявил о намерении сохранить сотрудничество между Британией и Россией

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Глава МИД Великобритании Борис Джонсон заявил, что Лондон продолжит сотрудничество с Москвой, несмотря на кризис в отношениях между двумя странами.
Джонсон заявил о намерении сохранить сотрудничество между Британией и Россией
  • Reuters

«Наша политика строится по принципу «взаимодействуй, но остерегайся», и мы продолжим в тех ситуациях, когда это необходимо и возможно, взаимодействовать с Россией в дипломатическом и культурном плане, но отношения, конечно, сложные», — цитирует его ТАСС.

Данное заявление он сделал во время своего выступления в палате общин британского парламента.

Джонсон также допустил, что Британия может усилить санкции против России после выхода страны из ЕС.

«Мы рассмотрим все возможности, как только выйдем из ЕС и возьмём обратно
под контроль нашу санкционную политику», — отметил министр.

В апреле Джонсон заявил, что Лондон не стремится к эскалации напряжённости в отношениях с Москвой.

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