Джонсон заявил о намерении сохранить сотрудничество между Британией и Россией
- Reuters
«Наша политика строится по принципу «взаимодействуй, но остерегайся», и мы продолжим в тех ситуациях, когда это необходимо и возможно, взаимодействовать с Россией в дипломатическом и культурном плане, но отношения, конечно, сложные», — цитирует его ТАСС.
Данное заявление он сделал во время своего выступления в палате общин британского парламента.
Джонсон также допустил, что Британия может усилить санкции против России после выхода страны из ЕС.
«Мы рассмотрим все возможности, как только выйдем из ЕС и возьмём обратно
под контроль нашу санкционную политику», — отметил министр.
В апреле Джонсон заявил, что Лондон не стремится к эскалации напряжённости в отношениях с Москвой.