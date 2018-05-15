Премьер Австралии рассказал об усилении проверок в аэропортах страны

Премьер-министр Австралии Малколм Тёрнбулл заявил, что правоохранительные органы страны усилят проверки в аэропортах.

Об этом он рассказал в эфире радио 3AW.

Как отмечается, в частности, рамки металлоискателей в аэропортах будут заменены на рентгеновские сканеры​​​, а полицейские в зданиях получат право проверить удостоверение личности у любого человека без объяснения причин.

Также добавляется, что для патрулирования аэропортов будут дополнительно выделены 190 сотрудников полиции.

Причиной усиления мер безопасности Тёрнбулл назвал «опасные времена».

Ранее Тёрнбулл запретил министрам страны вступать в сексуальные отношения с подчинёнными в рамках пересмотра кодекса поведения в правительстве.