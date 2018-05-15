СМИ: Фонд Сороса прекращает свою деятельность в Венгрии

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Фонд «Открытое общество», основанный американским миллиардером Джорджем Соросом, прекращает свою деятельность в Венгрии.
СМИ: Фонд Сороса прекращает свою деятельность в Венгрии
  • Reuters

Об этом сообщает AFP.

Как отмечается, решение было принято на фоне «репрессивной» политики властей Венгрии.

Ранее ФАН сообщало, что в Великобритании отказались расследовать «вмешательство» Сороса в политику страны.  

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