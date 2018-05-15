СМИ: Предложивший снять санкции с России экс-депутат Рады даст показания в США
Об этом пишет Politico со ссылкой на слова Артеменко.
По словам украинского политика, он не может предоставить подробную информацию о своём предстоящем выступлении перед большим жюри.
Экс-депутат предположил, что его будут спрашивать о мирном плане между Украиной и Россией, о котором он общался с Майклом Коэном, адвокатом президента США Дональда Трампа, в начале 2017 года.
Допрос Артеменко запланирован на пятницу, 18 мая.
Артеменко предлагал разработать план по снятию санкций с России, а также ввести двойной суверенитет в Крыму.