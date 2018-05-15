СМИ: Предложивший снять санкции с России экс-депутат Рады даст показания в США

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Бывший депутат Верховной рады Украины Андрей Артеменко заявил, что его вызвали для дачи показаний перед большим жюри присяжных, связанных с расследованием, которое проводит спецпрокурор Роберт Мюллер.

Об этом пишет Politico со ссылкой на слова Артеменко.

По словам украинского политика, он не может предоставить подробную информацию о своём предстоящем выступлении перед большим жюри. 

Экс-депутат предположил, что его будут спрашивать о мирном плане между Украиной и Россией, о котором он общался с Майклом Коэном, адвокатом президента США Дональда Трампа, в начале 2017 года. 

Допрос Артеменко запланирован на пятницу, 18 мая. 

Артеменко предлагал разработать план по снятию санкций с России, а также ввести двойной суверенитет в Крыму.

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