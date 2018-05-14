Трамп намерен обсудить с Генсеком ООН ситуацию с КНДР и Сирией 18 мая

Президент США Дональд Трамп собирается обсудить с генеральным секретарём ООН Антониу Гутеррешем ситуацию вокруг КНДР и Сирии 18 мая.

Об этом сообщается на сайте Белого дома.

«Президент Трамп примет генерального секретаря Антониу Гутерреша в Белом доме 18 мая… Лидеры обсудят вопросы, представляющие взаимный интерес, в том числе ситуацию вокруг Северной Кореи, в Сирии, реформы в ООН, а также другие проблемы и угрозы», — указывается в сообщении.

Ранее Вашингтон выразил недовольство тем, как другие государства голосуют в Генеральной Ассамблее ООН. Как отмечается в докладе Госдепа, в 2017 году только в 31% случаев входящие в организацию страны поддержали позицию Соединённых Штатов.





