В МИД Израиля сообщили о намерении трёх стран перенести свои посольства в Иерусалим

Несколько стран намерены вслед за США перенести свои посольства в Израиле из Тель-Авива в Иерусалим. Об этом сообщил представитель израильского МИД Эммануэль Нахшон.

«Ввиду чувствительности вопроса на данный момент я не могу их назвать, на них оказывается значительное международное давление. Это три страны, я оптимистично настроен, что к концу года таких стран будет очень много», — приводит его слова РИА Новости.

Ранее президент США Дональд Трамп назвал великим днём для Израиля перенос американского посольства из Тель-Авива в Иерусалим.

RT ведёт прямую трансляцию церемонии открытия посольства США в Иерусалиме.