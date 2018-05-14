В МИД Израиля сообщили о намерении трёх стран перенести свои посольства в Иерусалим
«Ввиду чувствительности вопроса на данный момент я не могу их назвать, на них оказывается значительное международное давление. Это три страны, я оптимистично настроен, что к концу года таких стран будет очень много», — приводит его слова РИА Новости.
Ранее президент США Дональд Трамп назвал великим днём для Израиля перенос американского посольства из Тель-Авива в Иерусалим.
RT ведёт прямую трансляцию церемонии открытия посольства США в Иерусалиме.