Шойгу заявил об устойчивом расширении военного сотрудничества с Египтом

Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что военное сотрудничество с Египтом устойчиво расширяется.

Об этом он сказал в ходе переговоров с египетским коллегой генерал-полковником Седки Собхи.

«Наблюдается устойчивая положительная динамика расширения сотрудничества в военной сфере. С удовлетворением отмечаем стремление Египта оснащать национальные вооружённые силы современным вооружением и военной техникой российского производства», — цитирует РИА Новости Шойгу.

В ноябре 2017 года Шойгу принял участие в заседании совместной российско-египетской комиссии по военно-техническому сотрудничеству в Каире.