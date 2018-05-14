Шойгу заявил об устойчивом расширении военного сотрудничества с Египтом

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Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что военное сотрудничество с Египтом устойчиво расширяется.
Шойгу заявил об устойчивом расширении военного сотрудничества с Египтом
  • globallookpress.com
  • © Russian Defence Ministry

Об этом он сказал в ходе переговоров с египетским коллегой генерал-полковником Седки Собхи.

«Наблюдается устойчивая положительная динамика расширения сотрудничества в военной сфере. С удовлетворением отмечаем стремление Египта оснащать национальные вооружённые силы современным вооружением и военной техникой российского производства», — цитирует РИА Новости Шойгу.

В ноябре 2017 года Шойгу принял участие в заседании совместной российско-египетской комиссии по военно-техническому сотрудничеству в Каире.

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