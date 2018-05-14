Шойгу заявил об устойчивом расширении военного сотрудничества с Египтом
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Об этом он сказал в ходе переговоров с египетским коллегой генерал-полковником Седки Собхи.
«Наблюдается устойчивая положительная динамика расширения сотрудничества в военной сфере. С удовлетворением отмечаем стремление Египта оснащать национальные вооружённые силы современным вооружением и военной техникой российского производства», — цитирует РИА Новости Шойгу.
В ноябре 2017 года Шойгу принял участие в заседании совместной российско-египетской комиссии по военно-техническому сотрудничеству в Каире.