В Пакистане при обрушении моста погибли четверо туристов

В контролируемой Пакистаном части Кашмира четыре туриста погибли при обрушении моста. Об этом сообщает CGTN.

По данным полиции, более 40 туристов остановились на мосту, чтобы сделать фотографии, когда конструкция обрушилась. В результате туристов унесло течением.

Поисковые работы на месте продолжаются.

Ранее сообщалось, что девять туристов погибли в результате лесного пожара в Индии.