В Пакистане при обрушении моста погибли четверо туристов
В контролируемой Пакистаном части Кашмира четыре туриста погибли при обрушении моста. Об этом сообщает CGTN.
По данным полиции, более 40 туристов остановились на мосту, чтобы сделать фотографии, когда конструкция обрушилась. В результате туристов унесло течением.
Поисковые работы на месте продолжаются.
Ранее сообщалось, что девять туристов погибли в результате лесного пожара в Индии.
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