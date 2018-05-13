В Пакистане при обрушении моста погибли четверо туристов

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В контролируемой Пакистаном части Кашмира четыре туриста погибли при обрушении моста. Об этом сообщает CGTN.

По данным полиции, более 40 туристов остановились на мосту, чтобы сделать фотографии, когда конструкция обрушилась. В результате туристов унесло течением.

Поисковые работы на месте продолжаются.

Ранее сообщалось, что девять туристов погибли в результате лесного пожара в Индии.

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