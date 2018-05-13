В Эстонии завершились крупнейшие в истории страны военные учения

Международные военные учения Siil-2018 («Ёж-2018»), крупнейшие для Эстонии с момента провозглашения независимости, завершились. Об этом сообщает Postimees со ссылкой на центр медиа-операций манёвров.

«Крупномасштабные учения Siil показали, что мы можем справиться не только с боями, но и с чем-то гораздо большим. Совместные действия различных государственных структур, которые мы отработали на этих учениях, — это сила, которая не позволит нам сломаться», — цитирует издание командующего Силами обороны генерала Рихо Терраса.

По его словам, учения продемонстрировали, что находившийся в фокусе Siil Кайтселийт является фундаментом обширной государственной обороны, представленным по всей стране и во всех слоях общества.

Террас поблагодарил участвовавших в учениях союзников и партнёров, а также всё общество Эстонии, отметив, что манёвры не состоялись бы без народной поддержки.

Учения с участием 15 тыс. военнослужащих стартовали 2 мая.