В британской тюрьме умер серийный убийца Деннис Нильсен

Серийный убийца Деннис Нильсен скончался в тюрьме Full Sutton в Великобритании в возрасте 72 лет. Об этом сообщает The Telegraph.

По данным издания, Нильсен убил 15 человек и в 1983 году был приговорён к пожизненному заключению.

Отмечается, что он умер в результате естественных причин.

В ноябре 2017 года сообщалось, что отбывавший пожизненное заключение в США американский серийный убийца Чарльз Мэнсон скончался в возрасте 83 лет в больнице Бейкерсфилд в Калифорнии.

Мэнсон является одним из самых известных серийных убийц XX века. В 1969 году вместе с членами своей коммуны он убил супругу режиссёра Романа Полански актрису Шэрон Тейт и четырёх её знакомых. Он также признан виновным в двух других убийствах.