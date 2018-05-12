Явка на парламентских выборах в Ираке составила 44,54%
Явка на первых после освобождения от ИГ* парламентских выборах в Ираке составила 44,54%.
По данным высшей независимой избирательной комиссии страны, в голосовании приняли участие 10 млн 700 тыс. человек, сообщает РИА Новости.
В последний раз выборы в парламент Ирака проводились четыре года назад.
* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.
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