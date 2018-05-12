Глава МИД Турции назвал ошибочным решение США перенести посольство в Иерусалим

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Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу считает ошибочным решение США перенести посольство из Тель-Авива в Иерусалим, передаёт агентство Anadolu.

«США приняли ошибочное решение, против которого необходимо сформировать единую позицию. В последнее время в исламском мире, в особенности в странах Лиги арабских государств, звучат противоречивые высказывания по этому поводу», — сказал он.

По словам министра, ряд стран отказывается от поддержки Палестины, опасаясь США.

«Даже если Турция останется в одиночестве и мировое сообщество откажется от поддержки палестинского народа и статуса Иерусалима, это не изменит позицию Анкары. Анкара не станет молчать и продолжит поддерживать Палестину», — подчеркнул Чавушоглу.

Ранее председатель Госсовета и Совета министров Кубы Мигель Диас-Канель осудил решение США перенести посольство в Иерусалим.

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