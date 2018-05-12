Глава МИД Турции назвал ошибочным решение США перенести посольство в Иерусалим
«США приняли ошибочное решение, против которого необходимо сформировать единую позицию. В последнее время в исламском мире, в особенности в странах Лиги арабских государств, звучат противоречивые высказывания по этому поводу», — сказал он.
По словам министра, ряд стран отказывается от поддержки Палестины, опасаясь США.
«Даже если Турция останется в одиночестве и мировое сообщество откажется от поддержки палестинского народа и статуса Иерусалима, это не изменит позицию Анкары. Анкара не станет молчать и продолжит поддерживать Палестину», — подчеркнул Чавушоглу.
Ранее председатель Госсовета и Совета министров Кубы Мигель Диас-Канель осудил решение США перенести посольство в Иерусалим.