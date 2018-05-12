В Ираке стартовали первые после освобождения от ИГ парламентские выборы
В Ираке впервые после освобождения страны от террористической группировки «Исламское государство»* началось голосование на парламентских выборах.
- globallookpress.com
- © Khalil Dawood
Выборы стартовали в 07:00 по местному времени (совпадает с мск).
Как передаёт РИА Новости, в последний раз выборы в парламент Ирака проводились четыре года назад.
Ранее стало известно, что в Малайзии стартовали парламентские выборы.
* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.
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