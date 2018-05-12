В ДТП со школьным автобусом в Японии пострадали 18 человек

На юге Японии произошло ДТП с участием школьного автобуса и фургона, в результате которого пострадали 18 человек. Об этом информирует Kyodo.

По данным местного пожарного департамента, столкновение произошло в городе Урума. В больницы были доставлены оба водителя транспортных средств, а также учащиеся, находившиеся в автобусе. Полиция проводит расследование по факту произошедшего. Ранее в Японии перевернулся автобус с туристами.