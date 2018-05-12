В ДТП со школьным автобусом в Японии пострадали 18 человек
На юге Японии произошло ДТП с участием школьного автобуса и фургона, в результате которого пострадали 18 человек. Об этом информирует Kyodo.
По данным местного пожарного департамента, столкновение произошло в городе Урума.
В больницы были доставлены оба водителя транспортных средств, а также учащиеся, находившиеся в автобусе.
Полиция проводит расследование по факту произошедшего.
Ранее в Японии перевернулся автобус с туристами.
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