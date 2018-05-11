СМИ сообщили о проблемах с ремонтом туалетов в центре Вашингтона из-за антироссийских санкций

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Введённые в апреле очередные антироссийские санкции США стали причиной проблем с обновлением канализационной системы в здании службы Национальных парков, пишет The Huffington Post.
СМИ сообщили о проблемах с ремонтом туалетов в центре Вашингтона из-за антироссийских санкций
  • globallookpress.com
  • © Evan Golub/ZUMAPRESS.com

Представитель службы Майк Литтерст рассказал, что штаб-квартира организации в центре Вашингтона регулярно испытывает проблемы с туалетами из-за выхода из строя канализационных насосов.

В марте 2018 года насосы в очередной раз вышли из строя, из-за чего сотрудники службы нацпарков вынуждены были пользоваться туалетами в других зданиях или уличными биоуталетами.

Для решения проблемы служба нацпарков обратилась к компании Chesapeake Environmental Equipment — дистрибьютору продукции концерна Sulzer из Швейцарии, однако деятельность компании была затронута антироссийскими санкциями.

Концерн Sulzer подпал под санкции из-за того, что группе компаний «Ренова» российского бизнесмена Виктора Вексельберга принадлежало более 50% его акций. Счета компании в США были заморожены после введения санкций в начале апреля.

Отмечается, что контракт на поставку оборудования Chesapeake Environmental Equipment от Sulzer был датирован 19 марта. Однако насосы были доставлены лишь 13 апреля — после того как компания Sulzer вышла из-под действия антироссийских санкций благодаря тому, что выкупила часть своих акций у «Реновы». 

Туалеты в штаб-квартире службы Национальных парков США заработали 20 апреля.

6 апреля США расширили антироссийский санкционный список и внесли туда ряд бизнесменов и официальных лиц.

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