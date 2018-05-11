Политолог прокомментировал планы Трампа заключить «хорошую сделку» с Ираном

Президент Центра стратегических коммуникаций Дмитрий Абзалов в разговоре с RT прокомментировал заявление американского лидера Дональда Трампа о надежде заключить новую «хорошую сделку» с Ираном.

«У Трампа все сделки — «хорошие». Он уже обозначил, что собирается делать. Прежде всего ужесточить контроль и проверку всех военных объектов, на что Тегеран в принципе не пойдёт. И не потому, что якобы ядерное оружие разрабатывает, а потому что это военные объекты», — рассказал политолог.

Абзалов также отметил, что для США является проблемой не столько вопрос ядерной программы, сколько усиление влияния Ирана в регионе.

«Фундаментальные интересы Трампа противоречат концепции сделки… Он сейчас пытается разыграть историю, в которой изначально выдвигает невозможные предложения. А так как на них не идёт Тегеран, пытается позиционировать его нарушителем, а Вашингтон — миротворцем», — добавил эксперт.

Ранее Трамп заявил, что надеется заключить новую «хорошую сделку» с Ираном.

8 мая американский лидер объявил о выходе США из Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе.

Востоковед Каринэ Геворгян в беседе с НСН прокомментировала возможный выход иранской стороны из соглашения.