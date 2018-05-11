В Стамбуле арестованы 150 турецких военных за связи с Гюленом

Правоохранительные органы Турции арестовали в Стамбуле 150 военнослужащих по подозрению в связях с организацией оппозиционного исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена — FETO.

Об этом сообщает Anadolu.

Отмечается, что всего ордеры на арест были выданы в отношении 300 человек, 211 из которых являются действующими военнослужащими.

Попытка военного переворота в Турции была совершена в ночь на 16 июля 2016 года, но не увенчалась успехом.

Ранее сообщалось, что Турецкий суд вынес решение об аресте Шахина Согюта, подозреваемого в причастности к убийству бывшего посла России в Турции Андрея Карлова. Отмечалось, что он является членом FETO.