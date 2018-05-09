В Госдуме прокомментировали выход США из ядерной сделки с Ираном

Член комитета Госдумы по международным делам Виталий Милонов в беседе с ФАН оценил выход США из ядерной сделки с Ираном.

По мнению депутата, все договоры, которые та или иная страна заключает с Вашингтоном, не являются равноценными.

«Эти договорённости преследуют лишь одну цель — обеспечить сиюминутную выгоду на текущий момент для Соединённых Штатов. Все договоры и все соглашения с США будут действовать лишь до тех пор, пока это выгодно Вашингтону», — пояснил Милонов.

Он добавил, что Иран пошёл на сделку, рассчитывая на честный диалог.

Ранее директор Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта в МГУ имени М.В. Ломоносова Юрий Рогулёв прокомментировал RT заявление Франции о готовности ЕС оспорить в ВТО американские санкции против Ирана.