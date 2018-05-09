В Госдуме прокомментировали выход США из ядерной сделки с Ираном

Короткая ссылка
Член комитета Госдумы по международным делам Виталий Милонов в беседе с ФАН оценил выход США из ядерной сделки с Ираном.

По мнению депутата, все договоры, которые та или иная страна заключает с Вашингтоном, не являются равноценными.

«Эти договорённости преследуют лишь одну цель — обеспечить сиюминутную выгоду на текущий момент для Соединённых Штатов. Все договоры и все соглашения с США будут действовать лишь до тех пор, пока это выгодно Вашингтону», — пояснил Милонов.

Он добавил, что Иран пошёл на сделку, рассчитывая на честный диалог.

Ранее директор Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта в МГУ имени М.В. Ломоносова Юрий Рогулёв прокомментировал RT заявление Франции о готовности ЕС оспорить в ВТО американские санкции против Ирана.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ближний Восток США Санкции
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Агрегатор новостей 24СМИ
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных