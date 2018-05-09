В МИД объяснили введение новых санкций США против России

В МИД России заявили, что американская сторона новыми санкциями против России пытается отыграться за фиаско ракетного удара по Сирии.

Дипломаты напомнили, что США объявили о дополнительных санкциях, обвинив российскую сторону в нарушении американского закона о запрете военно-технического сотрудничества с Ираном, КНДР и Сирией, который никакого отношения к России иметь не может.

«В реальности речь явно идёт о банальном желании посчитаться за фиаско ракетной атаки против Сирийской Арабской Республики, предпринятой США 14 апреля», — говорится в заявлении.

В ведомстве указали на то, что в санкционный список США включён Гатчинский учебный центр зенитных войск Военно-космической академии имени А.Ф. Можайского, а также 183-й гвардейский зенитный ракетный полк ВС России.

«Видимо, за то, что хорошо учили и инструктировали воинов сирийской противовоздушной обороны, сбивших большую часть ракет западных агрессоров», — отметили в МИД.

По мнению дипломатов, в США никак не могут «избавиться от иллюзии, что экономическим или военным давлением Россию можно заставить отказаться от отстаивания собственных интересов и поддержки своих партнёров».

«Стремление любым способом удержать единоличное доминирование в мире толкает США на нерациональные, а порой просто опасные шаги. Можно только посоветовать американским политикам, которым неймётся наказать всех, кто проводит независимую линию на международной арене, не переоценивать свои силы», — добавили в ведомстве.

Подчёркивается, что новые санкции фактически признают, что сирийские военные при ударе США и союзников «продемонстрировали возможности оружия советского и российского производства, попали точно по ракетным целям».

8 мая США расширили санкции против России, введя ограничения в отношении «Рособоронэкспорта».

В чёрный список, согласно данным Федерального реестра США, попали структуры России, Ирана, Северной Кореи и Китая.

Из российских организаций в списке оказались учебный центр зенитных ракетных войск в Гатчине, 18-й Центральный научно-исследовательский институт Минобороны в Курске, Конструкторское бюро приборостроения в Туле, 183-й гвардейский зенитный ракетный полк и научно-производственный концерн «БАРЛ».

Теперь американским ведомствам будет запрещено заключать контракты с компаниями, попавшими в санкционный список, а также оказывать им любую помощь.