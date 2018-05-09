Эрдоган заявил, что США проиграют из-за выхода из ядерной сделки с Ираном
- Reuters
«Проигравшей стороной будут США, отказывающиеся от соблюдения договоренностей», — сказал турецкий лидер
По словам Эрдогана, «нельзя по желанию выходить из соглашений или менять их условия».
8 мая президент США Дональд Трамп принял решение выйти из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по ядерной программе Ирана.
В парламенте Ирана заявили о том, что такое решение американского лидера свидетельствует об отсутствии у него «умственных способностей».