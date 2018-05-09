Эрдоган заявил, что США проиграют из-за выхода из ядерной сделки с Ираном

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прокомментировал решение президента Соединённых Штатов Дональда Трампа выйти из ядерной сделки с Ираном. Об этом сообщает агентство Anadolu.

«Проигравшей стороной будут США, отказывающиеся от соблюдения договоренностей», — сказал турецкий лидер

По словам Эрдогана, «нельзя по желанию выходить из соглашений или менять их условия».

8 мая президент США Дональд Трамп принял решение выйти из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по ядерной программе Ирана.

В парламенте Ирана заявили о том, что такое решение американского лидера свидетельствует об отсутствии у него «умственных способностей».