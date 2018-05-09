Пять человек погибли в результате взрыва в угольной шахте в Китае

По меньшей мере пять человек погибли при взрыве в угольной шахте в китайской провинции Хунань.

Об этом сообщает CGTN. «Пять человек погибли в результате взрыва газа в угольной шахте рано утром в центре Китая, в провинции Хунань», — указывает телеканал. Five killed in coal mine gas explosion early morning in central #China's Hunan Province; rescue operations underway pic.twitter.com/j7KHti3iJD — CGTN (@CGTNOfficial) 9 мая 2018 г. Отмечается, что на месте происшествия в настоящий момент ведутся поисково- спасательные работы. Ранее в Пакистане 16 человек погибли в результате взрыва газа в угольной шахте