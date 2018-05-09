Пять человек погибли в результате взрыва в угольной шахте в Китае

Короткая ссылка
По меньшей мере пять человек погибли при взрыве в угольной шахте в китайской провинции Хунань.

Об этом сообщает CGTN.

«Пять человек погибли в результате взрыва газа в угольной шахте рано утром в центре Китая, в провинции Хунань», — указывает телеканал.

Отмечается, что на месте происшествия в настоящий момент ведутся поисково- спасательные работы.

Ранее в Пакистане 16 человек погибли в результате взрыва газа в угольной шахте

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Азия
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Агрегатор новостей 24СМИ
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных