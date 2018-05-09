Пять человек погибли в результате взрыва в угольной шахте в Китае
Об этом сообщает CGTN.
«Пять человек погибли в результате взрыва газа в угольной шахте рано утром в центре Китая, в провинции Хунань», — указывает телеканал.
Five killed in coal mine gas explosion early morning in central #China's Hunan Province; rescue operations underway pic.twitter.com/j7KHti3iJD— CGTN (@CGTNOfficial) 9 мая 2018 г.
Отмечается, что на месте происшествия в настоящий момент ведутся поисково- спасательные работы.
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