Женщины в Саудовской Аравии смогут водить автомобиль с 24 июня
В 2017 году король Саудовской Аравии Сальман бен Абдель-Азиз Аль Сауд подписал постановление, предусматривающее выдачу водительских удостоверений женщинам.
Автошколы для женщин открылись в пяти городах страны, отмечает издание.
«Все условия для того, чтобы женщины смогли начать водить автомобили в королевстве, выполнены», — заявил генеральный директор Департамента дорожного движения Мохаммед аль-Бассами.
По его словам, в автошколах будут работать женщины-инструкторы, которые получили права за границей.
Ранее сообщалось, что в Саудовской Аравии женщины получили право служить в армии.