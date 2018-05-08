Женщины в Саудовской Аравии смогут водить автомобиль с 24 июня

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В Саудовской Аравии с 24 июня женщины старше 18 лет смогут подать заявление на получение водительских прав, сообщает Daily Mail со ссылкой на заявление правительства.

В 2017 году король Саудовской Аравии Сальман бен Абдель-Азиз Аль Сауд подписал постановление, предусматривающее выдачу водительских удостоверений женщинам.

Автошколы для женщин открылись в пяти городах страны, отмечает издание.

«Все условия для того, чтобы женщины смогли начать водить автомобили в королевстве, выполнены», — заявил генеральный директор Департамента дорожного движения Мохаммед аль-Бассами.

По его словам, в автошколах будут работать женщины-инструкторы, которые получили права за границей.

Ранее сообщалось, что в Саудовской Аравии женщины получили право служить в армии.

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