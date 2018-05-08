В Хорватии после реконструкции открыли мемориал советским воинам

На востоке Хорватии в городе Илок торжественно открыли мемориальное захоронение советских воинов-освободителей, второе по величине в республике. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на первого секретаря посольства России в Загребе Дмитрия Мальцева.

Реконструкция была проведена по инициативе посольства России и стала первой с момента обретения Хорватией независимости в 1991 году.

«В сентябре прошлого года начались работы по реконструкции памятника. Основные работы по ремонту входа в усыпальницу и благоустройству близлежащей территории велись в последние месяцы», — рассказал Мальцев.

По его словам, на входе была установлена табличка с именами погибших.

В марте в Вене неизвестные осквернили памятник советским воинам.