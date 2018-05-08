В Хорватии после реконструкции открыли мемориал советским воинам
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Реконструкция была проведена по инициативе посольства России и стала первой с момента обретения Хорватией независимости в 1991 году.
«В сентябре прошлого года начались работы по реконструкции памятника. Основные работы по ремонту входа в усыпальницу и благоустройству близлежащей территории велись в последние месяцы», — рассказал Мальцев.
По его словам, на входе была установлена табличка с именами погибших.
В марте в Вене неизвестные осквернили памятник советским воинам.