В Хорватии после реконструкции открыли мемориал советским воинам

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На востоке Хорватии в городе Илок торжественно открыли мемориальное захоронение советских воинов-освободителей, второе по величине в республике. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на первого секретаря посольства России в Загребе Дмитрия Мальцева.
В Хорватии после реконструкции открыли мемориал советским воинам
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Реконструкция была проведена по инициативе посольства России и стала первой с момента обретения Хорватией независимости в 1991 году.

«В сентябре прошлого года начались работы по реконструкции памятника. Основные работы по ремонту входа в усыпальницу и благоустройству близлежащей территории велись в последние месяцы», — рассказал Мальцев. 

По его словам, на входе была установлена табличка с именами погибших.

В марте в Вене неизвестные осквернили памятник советским воинам.

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