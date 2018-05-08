Названы самые влиятельные люди в мире по версии журнала Forbes

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Журнал Forbes опубликовал список самых влиятельных людей в мире. Первое место занял председатель КНР Си Цзиньпин, который, как отмечает издание, смог добиться изменений Конституции и «расширить своё влияние».
Названы самые влиятельные люди в мире по версии журнала Forbes
  • Си Цзиньпин
  • Reuters

На втором месте в списке самых влиятельных в мире деятелей находится президент России Владимир Путин. Он занимает верхние строчки на протяжении четырёх лет, что, как отмечается в материале, является беспрецедентным.

Третье место занял лидер США Дональд Трамп.

В первую пятёрку попали также канцлер Германии Ангела Меркель и самый богатый человек на планете, основатель Amazon.com 54-летний миллиардер Джефф Безос.

Всего в список включены 75 человек.

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