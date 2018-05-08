Названы самые влиятельные люди в мире по версии журнала Forbes
- Си Цзиньпин
- Reuters
На втором месте в списке самых влиятельных в мире деятелей находится президент России Владимир Путин. Он занимает верхние строчки на протяжении четырёх лет, что, как отмечается в материале, является беспрецедентным.
Третье место занял лидер США Дональд Трамп.
В первую пятёрку попали также канцлер Германии Ангела Меркель и самый богатый человек на планете, основатель Amazon.com 54-летний миллиардер Джефф Безос.
Всего в список включены 75 человек.