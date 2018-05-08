Французский политик Меланшон встретится с депутатами Госдумы

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Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий в беседе с RT рассказал о программе визита французского политика Жан-Люка Меланшона в Россию.
Французский политик Меланшон встретится с депутатами Госдумы
  • Жан-Люк Меланшон
  • Reuters

Бывший кандидат в президенты Франции собирается принять участие в параде Победы на Красной площади, а также встретиться с членами комитета по международным делам Государственной думы.

«Меланшон — серьёзный французский политик, лидер самой оппозиционной партии в Национальном собрании Франции. Одновременно это конструктивная оппозиция — он последовательно выступает против антироссийских санкций, за сотрудничество в Европе, за новую стабильную и безопасную европейскую архитектуру с участием России. С этой точки зрения мы смотрим на него как на перспективного партнёра и будем дальше работать с ним и его фракцией ради общих целей», — сказал Слуцкий.

Кроме того, запланирована встреча Меланшона с заместителем министра иностранных дел Александром Грушко.

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