Мюллер отказал Трампу в даче показаний по «российскому делу» в письменном виде
- Роберт Мюллер
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Об этом сообщает CBS со ссылкой на юриста президента, экс-мэра Нью-Йорка Рудольфа Джулиани.
При этом адвокат полагает, что Трамп не станет игнорировать требование прийти в суд в случае неявки перед командой Мюллера по расследованию для дачи показаний.
Ранее экс-адвокат американского лидера Джозеф Дигенова заявил, что Трамп не будет давать показания перед спецпрокурором по делу о «российском вмешательстве», потому что расследование стало «недобросовестным».