Мюллер отказал Трампу в даче показаний по «российскому делу» в письменном виде

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Спецпрокурор США Роберт Мюллер отказал американскому президенту Дональду Трампу в даче показаний по делу о «российском вмешательстве» в письменном виде.
Мюллер отказал Трампу в даче показаний по «российскому делу» в письменном виде
  • Роберт Мюллер
  • © SAUL LOEB / AFP

Об этом сообщает CBS со ссылкой на юриста президента, экс-мэра Нью-Йорка Рудольфа Джулиани.

При этом адвокат полагает, что Трамп не станет игнорировать требование прийти в суд в случае неявки перед командой Мюллера по расследованию для дачи показаний.

Ранее экс-адвокат американского лидера Джозеф Дигенова заявил, что Трамп не будет давать показания перед спецпрокурором по делу о «российском вмешательстве», потому что расследование стало «недобросовестным».

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