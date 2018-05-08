Эксперт оценил планы ЕС обсудить санкции из-за «подрыва территориальной целостности» Украины

Член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько прокомментировал в беседе с RT возможное обсуждение ЕС 8 мая ограничительных мер из-за «подрыва территориальной целостности» Украины.

«Прежде всего, нужно дождаться списка объявленных санкционных мер и убедиться в их масштабности и серьёзности, потому что зачастую чиновники ЕС действительно анонсируют ограничительные меры против России, но в реальности они оказываются достаточно символическими, скромными. Эти меры они вводят для того, чтобы показать союзническое отношение к США и принимаемым ими мерам по ограничению России. Для России главное, чтобы не были отменены проекты «Северный поток — 2» и «Турецкий поток». Потребность ЕС в энергоносителях растёт и будет расти в дальнейшем. Самыми важными остаются именно эти проекты. Если ЕС не будет против них выступать, то остальное можно рассматривать как символические меры», — отметил Безпалько.

Комитет постоянных представителей стран — членов Европейского союза 8 мая может рассмотреть вопрос ограничительных мер в связи с «подрывом территориальной целостности» Украины — соответствующее название носит предварительная повестка совещания.