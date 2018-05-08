Венесуэла и Палестина намерены использовать криптовалюту El Petro при расчётах
Как сообщает elciudadano, также планируется создание совместного фонда двух государств для технологического развития.
По словам Мадуро, начальный взнос в этот фонд составит 20 миллионов El Petro.
Ранее министр внешней торговли Венесуэлы Хосе Виельма Мора заявил, что государство будет использовать национальную криптовалюту El Petro в качестве одной из форм оплаты поставляемых из России в страну автомобильных деталей и запчастей.
Адвокат Александр Трещёв в беседе с НСН прокомментировал действия Венесуэлы в области цифровых валют.