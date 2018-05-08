Венесуэла и Палестина намерены использовать криптовалюту El Petro при расчётах

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Венесуэла и Палестина намерены во взаимных расчётах использовать венесуэльскую криптовалюту El Petro. Об этом заявил президент Венесуэлы Николас Мадуро.

Как сообщает elciudadano, также планируется создание совместного фонда двух государств для технологического развития. 

По словам Мадуро, начальный взнос в этот фонд составит 20 миллионов El Petro.

Ранее министр внешней торговли Венесуэлы Хосе Виельма Мора заявил, что государство будет использовать национальную криптовалюту El Petro в качестве одной из форм оплаты поставляемых из России в страну автомобильных деталей и запчастей.

Адвокат Александр Трещёв в беседе с НСН прокомментировал действия Венесуэлы в области цифровых валют.

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