Белый дом: Трамп поздравляет Путина с инаугурацией

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Лидер США Дональд Трамп поздравляет Владимира Путина с вступлением в должность президента России.

Об этом в ходе брифинга заявила представитель Белого дома Сара Сандерс.

По её словам, Трамп надеется на улучшение отношений с Россией.

Церемония инаугурации президента России прошла в Большом Кремлёвском дворце 7 мая.

Владимир Путин стал главой государства в четвёртый раз. На торжество было приглашено 5 тысяч человек. Путин принял президентский знак и принёс присягу, после чего председатель Конституционного суда Валерий Зорькин объявил о его официальном вступлении в должность.

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