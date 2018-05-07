Белый дом: Трамп поздравляет Путина с инаугурацией
Об этом в ходе брифинга заявила представитель Белого дома Сара Сандерс.
По её словам, Трамп надеется на улучшение отношений с Россией.
Церемония инаугурации президента России прошла в Большом Кремлёвском дворце 7 мая.
Владимир Путин стал главой государства в четвёртый раз. На торжество было приглашено 5 тысяч человек. Путин принял президентский знак и принёс присягу, после чего председатель Конституционного суда Валерий Зорькин объявил о его официальном вступлении в должность.