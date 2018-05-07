СМИ сообщили о планах конгресса США опубликовать «российскую рекламу» из Facebook

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Комитет по разведке Палаты представителей конгресса США намерен опубликовать около трёх тысяч рекламных объявлений из Facebook, которые якобы были оплачены связанными с Россией организациями. Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на осведомлённые источники.

Источники заявили, что объявления, купленные организацией Internet Research Agency, которую связывают с Россией, могут быть опубликованы в течение этой недели.

При этом срок публикаций объявлений может быть сдвинут, так как члены Демократической партии и представители Facebook обсуждают, какую информацию нужно скрыть о пользователях, ставивших лайки, делавших репосты и комментировавших эти объявления. 

Отмечается, что с помощью кэша будут показаны изображения объявлений, на какие группы они были направлены, их стоимость, а также сколько пользователей их просмотрели.

В декабре 2017 года Facebook запустила портал, который позволяет пользователям проверить, следили ли они за «российской рекламой»

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