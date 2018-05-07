Посол: Макрон говорил с Путиным перед поездкой в США и после неё

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Президент Франции Эммануэль Макрон провёл телефонный разговор с российским коллегой Владимиром Путиным перед поездкой в Вашингтон и после неё. Об этом заявила французский посол в Москве Сильви Берманн.

Отвечая на соответствующий вопрос, она отметила, что Макрон хотел договориться о еженедельных телефонных разговорах с Путиным. По её словам, «так и получается». 

«Иногда они даже созваниваются чаще: например, президенты говорили перед поездкой (Макрона. — RT) в Вашингтон и после неё», — заявила посол. 

Она добавила, что главы МИД Франции и России «так же регулярно общаются».

По её словам за последние полгода французский министр иностранных дел Жан-Ив Ле Дриан был в России «уже дважды». 

Берманн добавила, что недавно глава Минобороны Франции Флоранс Парли обсудил с российским коллегой Сергеем Шойгу ситуацию в Сирии.

Также во Франции считают, что кризисы на Украине и в Сирии невозможно разрешить без участия России. 

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