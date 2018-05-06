Самолёт 1930-х годов экстренно сел на пляже в Великобритании

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Французский легкомоторный самолёт 1930-х годов совершил экстренную посадку на пляже в городе Сидмут в британском графстве Девон.

Как сообщает DevonLive, причиной посадки стал отказ двигателя.

На борту находились два человека, которые летели с выставки винтажных самолётов и автомобилей в городе Бодвин в родной Бранскомб.

Отмечается, что при посадке никто не пострадал.

Ранее сообщалось, что в Эфиопии задержали пилотов винтажного авиаралли.

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