Самолёт 1930-х годов экстренно сел на пляже в Великобритании

Французский легкомоторный самолёт 1930-х годов совершил экстренную посадку на пляже в городе Сидмут в британском графстве Девон.

Как сообщает DevonLive, причиной посадки стал отказ двигателя.

На борту находились два человека, которые летели с выставки винтажных самолётов и автомобилей в городе Бодвин в родной Бранскомб.

Отмечается, что при посадке никто не пострадал.

Incredible footage shows hero pilot make emergency landing on Sidmouth beach in front stunned onlookers https://t.co/FT0B0d5BOY — Devon Live News (@DevonLiveNews) 6 мая 2018 г.

Ранее сообщалось, что в Эфиопии задержали пилотов винтажного авиаралли.