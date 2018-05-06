Самолёт 1930-х годов экстренно сел на пляже в Великобритании
Как сообщает DevonLive, причиной посадки стал отказ двигателя.
На борту находились два человека, которые летели с выставки винтажных самолётов и автомобилей в городе Бодвин в родной Бранскомб.
Отмечается, что при посадке никто не пострадал.
Incredible footage shows hero pilot make emergency landing on Sidmouth beach in front stunned onlookers https://t.co/FT0B0d5BOY— Devon Live News (@DevonLiveNews) 6 мая 2018 г.
Ранее сообщалось, что в Эфиопии задержали пилотов винтажного авиаралли.