СМИ: Помощники Трампа искали компромат на членов администрации Обамы

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Помощники президента США Дональда Трампа наняли израильское частное разведывательное агентство, чтобы отыскать компромат на членов администрации экс-главы США Барака Обамы.

Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на источники.

Агентство, в частности, искало дискредитирующие данные на экс-советника президента по вопросам национальной безопасности и стратегическим коммуникациям Бена Родса.

Ещё одной целью детективов был помощник бывшего вице-президента США Джозефа Байдена по национальной безопасности Колин Кал.

По данным издания, компромат был необходим для дискредитации существующей ядерной сделки с Ираном.

Ранее министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что Тегеран не будет «пересматривать или что-то добавлять» в ядерную сделку.

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