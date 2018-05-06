СМИ: Помощники Трампа искали компромат на членов администрации Обамы
Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на источники.
Агентство, в частности, искало дискредитирующие данные на экс-советника президента по вопросам национальной безопасности и стратегическим коммуникациям Бена Родса.
Ещё одной целью детективов был помощник бывшего вице-президента США Джозефа Байдена по национальной безопасности Колин Кал.
По данным издания, компромат был необходим для дискредитации существующей ядерной сделки с Ираном.
Ранее министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что Тегеран не будет «пересматривать или что-то добавлять» в ядерную сделку.