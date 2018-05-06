СМИ: Помощники Трампа искали компромат на членов администрации Обамы

Помощники президента США Дональда Трампа наняли израильское частное разведывательное агентство, чтобы отыскать компромат на членов администрации экс-главы США Барака Обамы.

Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на источники.

Агентство, в частности, искало дискредитирующие данные на экс-советника президента по вопросам национальной безопасности и стратегическим коммуникациям Бена Родса.

Ещё одной целью детективов был помощник бывшего вице-президента США Джозефа Байдена по национальной безопасности Колин Кал.

По данным издания, компромат был необходим для дискредитации существующей ядерной сделки с Ираном.

Ранее министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что Тегеран не будет «пересматривать или что-то добавлять» в ядерную сделку.