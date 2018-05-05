СМИ сообщили об увеличении числа происшествий в авиации ВМС США
Ущерб от инцидентов подобного рода может составлять от $50 тыс. до $500 тыс. и сопровождаться различными поломками техники, а также травмированием персонала.
«С 2012 года доля авиационных инцидентов класса «С» выросла более чем вдвое — с 9,86 сбоя на 100 тыс. лётных часов… до 20,25 в 2017 финансовом году. Все сбои класса «С» являются предотвращаемыми, а значительная их часть обнаруживается в ходе обычного технического обслуживания», — заявил Миллер в послании командирам авиационных подразделений ВМС США.
По его мнению, подобную негативную тенденцию можно объяснить снижением квалификационного уровня технического персонала ВМС и сокращением количества лётных часов, что, в свою очередь, сказывается на навыках пилотов.
Ранее сообщалось, что командование Военно-морских сил США приняло решение отменить военные учения возле побережья Джибути после двух несчастных случаев с участием американской авиации.