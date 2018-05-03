Бросивший в Буша-младшего ботинки журналист рассказал о своём выдвижении в парламент Ирака

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Иракский журналист Мунтазар аз-Зейди, известный тем, что бросил свои ботинки в президента США Джорджа Буша-младшего в декабре 2008 года, когда тот выступал на пресс-конференции в Багдаде, намерен бороться за место в парламенте Ирака.

Об этом аз-Зейди рассказал в беседе с RT.

«Я подумал, что должен изменить жалкое положение дел в Ираке, жалкое положение дел — как я всегда говорю — потому, что политический ислам находится на вершине власти», — заявил журналист, отметив, что решение заняться политикой было принято после долгих размышлений, на которые никто не влиял.

При этом аз-Зейди отметил, что хоть инцидент с Бушем-младшим и стал частью истории, он «никогда не будет пытаться использовать этот поступок» ради извлечения выгоды, в том числе во время избирательной кампании.

В мае 2015 года аз-Зейди рассказал RT о мотивах своего поступка в отношении американского президента.

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